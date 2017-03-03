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12:13, 3 марта 2017 173

Инженер «Рязаньэнерго» победил в шахматном турнире в Коломне

Инженер «Рязаньэнерго» победил в шахматном турнире в Коломне

Сотрудник филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Олег Алешин одержал победу в шахматных состязаниях. На этот раз молодой инженер взял «золото» на XIV региональном фестивале по быстрым шахматам «Войнам-интернационалистам посвящается.», организованного к 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Всего в турнире принял участие 61 человек. Команда из Рязани, за которую играл Олег, также заняла 1-е командное место.

Как отметили очевидцы шахматного противостояния, Олег в последнем туре буквально вырвал победу у кандидата в мастера спорта — шахматистки из города Фрязино.

Олег Алешин становится лидером фестиваля не первый раз. Он брал 1-е место в 2010 и 2015 годах. Уже несколько лет он работает инженером в службе технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Рязаньэнерго».


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