Инженер «Рязаньэнерго» победил в шахматном турнире в Коломне

Сотрудник филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Олег Алешин одержал победу в шахматных состязаниях. На этот раз молодой инженер взял «золото» на XIV региональном фестивале по быстрым шахматам «Войнам-интернационалистам посвящается.», организованного к 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
Всего в турнире принял участие 61 человек. Команда из Рязани, за которую играл Олег, также заняла 1-е командное место.
Как отметили очевидцы шахматного противостояния, Олег в последнем туре буквально вырвал победу у кандидата в мастера спорта — шахматистки из города Фрязино.
Олег Алешин становится лидером фестиваля не первый раз. Он брал 1-е место в 2010 и 2015 годах. Уже несколько лет он работает инженером в службе технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Рязаньэнерго».