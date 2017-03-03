Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском представил рязанцам новый Tiguan. Фото

В субботу, 25 февраля, дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском представил рязанцам новый
Мероприятие собрало множество гостей, в числе которых были постоянные клиенты дилерского центра, друзья и поклонники бренда.
Гости могли не только одними из первых увидеть новинку немецкого автопрома, принять участие в тест-драйве, но и насладиться насыщенной программой от организаторов праздника: аттракционы виртуальной реальности, гонки на радиоуправляемых машинках, лазертэг, химическое шоу, традиционные русские забавы и праздничное угощением.
Гости праздника отметили, что атмосфера праздника было по настоящему солнечной и радостной. Родители могли спокойно насладиться тест драйвом нового Tiguan, ведь их дети были под присмотром опытных аниматоров. Ребята постарше устроили перестрелки в командной игре лазертэг.
За подарки от партнеров праздника кампании «StarLine» и фитнесс центр «Графит» пришлось «побороться» не только силой, но и умением сочинять стихи. Победителей определяли зрители. В традиционной русской забаве «Перетягивание каната» самому сильному капитану команды в подарок был бесплатный абонемент на любые занятия в фитнес-центре. А вот кто смог придумать лучший стих для компании «Starline», получил в подарок GSM — модуль автозапуска.
Также все желающие могли угоститься аппетитными блинчиками и чаем.
Напоминаем, цена нового Volkswagen Tiguan стартуют с отметки 1 459 000 рублей. Модель включает включают три комплектации и 13 уровней оснащения. Полный привод 4 Motion с различными профилями движения обеспечит максимальную проходимость, комфорт и удовольствие от поездки. Информационно развлекательная система нового Volkswagen Tiguan обладает всеми необходимыми мультимедийными функциями, а возможность подключить к системе свой смартфон делает ее функционал еще шире.
Все инновации этого нового Volkswagen Tiguan можно попробовать в автосалоне «ИнтерАвто» на Московском 24. Подробности по телефону: 777-300.
Фото предоставлены организаторами