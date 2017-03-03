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9:24, 3 марта 2017 180
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ЦБ отозвал лицензии у трех казанских и одного московского банков

ЦБ отозвал лицензии у трех казанских и одного московского банков

С 3 марта Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех казанских банков: «Анкор банк сбережений», у Татфондбанка и Интехбанка, сообщает регулятор. Также Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Межрегионального почтового банка (Москва), передает РБК.

Как говорится, в сообщении регулятора, руководство и собственники этих банков не приняли действенные меры по нормализации его деятельности. Из-за низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления банков с привлечением Агентства по страхованию вкладов и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным, отмечает ЦБ.

Банк «Анкор банк сбережений» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 227-е место в банковской системе РФ.

Татфондбанк занимал 43-е место по размеру активов. Интехбанк по этому показателю занимал 124-е место.

Межрегиональный почтовый банк занял 457-е место по размеру активов.


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