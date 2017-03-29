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11:41, 29 марта 2017 1 092
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В ДТП на Южной окружной погибла 30-летняя женщина и пострадал ребенок. Фото

В ДТП на Южной окружной погибла 30-летняя женщина и пострадал ребенок. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Во вторник, 28 марта, в ДТП на Южной окружной погибла 30-летняя женщина и пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 18:34 напротив дома №6 на улице Южный промузел 60-летний рязанец, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся автомобилем Ssаng Yоng под управлением 44-летнего рязанца.

В результате ДТП 30-летняя женщина, пассажир легковой автомашины, получила травмы, от которых скончалась на месте аварии, водитель и 8-летняя пассажирка того же автомобиля с травмами доставлены в больницу.


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1 день назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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