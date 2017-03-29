Рязанцев попросили помочь в поиске 17-летнего подростка

Рязанцев попросили помочь в поиске 17-летнего Сергея Пешкова. Об этом сообщает
Следствием установлено, что утром 3 мая 2016 года 17-летний подросток ушел из «Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 санттиметров, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, короткие, уши оттопырены в верхней части, лицо худое, нос прямой, губы толстые с выступающей нижней губой, глаза светлые.
Был одет: спортивные штаны, серая футболка, обут в кроссовки белого цвета.
Сергей Пешков с детства состоит на учете у врача психиатра. Может представиться другим именем и сообщить другие ложные сведения о себе.
Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить СУ СК России по Воронежской области по телефону — 8-(473) 255-22-50 или по телефонам следственного управления по Рязанской области: