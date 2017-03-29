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15:30, 29 марта 2017 225
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Рязанцам предложили поучаствовать в творческом конкурсе имени Солженицына 1

Рязанцам предложили поучаствовать в творческом конкурсе имени Солженицына

Рязанцам предложили поучаствовать в открытом студенческом конкурсе творческих работ «Дело длиною в век», посвященном подготовке к столетию со дня рождения Солженицына.

В нем смогут поучаствовать студенты и магистранты городских вузов и ссузов, а также старшеклассники лицеев и гимназий, сообщили RZN.info организаторы — научно-просветительский центр РГУ по изучению наследия Солженицына и Рязанское региональное отделение АСО России.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика» и «Изобразительное искусство». Заявки будут принимать до 23 апреля по адресу a. safronov@rsu.edu.ru. Работы оценят по соответствию теме конкурса и жанру, самостоятельности, творческой манере и форме, а также оригинальности. Победителей наградят 28 апреля.

Подробнее с требованиями к конкурсным работам и бланком заявки можно ознакомиться в прикрепленном файле.


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