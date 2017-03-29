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18:54, 29 марта 2017 139
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На субсидии по коротким кредитам аграриям выделили 74 млн рублей

На субсидии по коротким кредитам аграриям выделили 74 млн рублей

Фото: Pixabay.com

На субсидирование процентных ставок по коротким кредитам, которые возьмут аграрии на проведение весенней посевной выделили почти 74 миллионов рублей. Поправки в региональный бюджет внесли в среду, 29 марта, на заседании облдумы.

Деньги на обеспечение льготного кредитования для проведения сезонных полевых работ выделили за счет перераспределения средств внутри региональной госпрограммы развития АПК на 2014-2020 годы.

Председатель комитета по аграрным вопросам Георгий Свид, отметил что это важное решение, потому что в сельском хозяйстве сложилась серьезная обстановка в проведении весенних полевых работ.

«Это случилось из-за отсутствия коротких кредитов на сезонные работы. На селе не хватает оборотных средств, чтобы качественно провести весенне-полевые работы. В этом году недостаточно льготных кредитов, которые предприятия брали каждый год на эти работы. А коммерческие не выгодны», — рассказал Свид.

По его словам, врио губернатора Николай Любимов и минсельхоз поддержали выделение денежных средств из регионального бюджета на субсидии процентных ставок по кредитам для проведение весенне-полевых работ.

«Такой ситуации в сельском хозяйстве не было давно. Никто не думал, что сельское хозяйство окажется без коротких льготных кредитов», — отметил собеседник.

Кроме того, правительству области рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении на те же цели 40 миллионов из регионального бюджета по итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2017 года.

В третьем квартале предложили увеличить ассигнования еще на сумму около 74 миллионов рублей для достижения целевых показателей реализации государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 — 2020 годы» по использовании федеральных субсидий.


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