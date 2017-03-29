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15:55, 29 марта 2017 259
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Иностранного студента рязанского вуза выдворили из страны за агрессивное поведение

Иностранного студента рязанского вуза выдворили из страны за агрессивное поведение

Фото: Pixabay.com

Иностранного студента рязанского вуза выдворили из страны за агрессивное поведение. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В конце 2016 года в полицию сообщили о том, что гражданин одной из стран Средней Азии, который учится в РГАТУ, ведет себя агрессивно. По месту своего проживания он регулярно создавал конфликтные ситуации и угрожал физической расправой другим студентам. При этом молодой человек не реагировал на замечания преподавателей.

Полицейские выяснили, что студент является приверженцем радикальных идей и на своей странице в соцсети пропагандирует символику, запрещенную на территории России.

В конце 2016 года Железнодорожный суд привлек молодого человека к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Для пресечения предпосылок преступных действий, в том числе экстремистского характера, полиция собрала материалы, на основании которых в 2017 года МИД России принял решение о нежелательном пребывании студента в стране.

В настоящее время иностранца отчислили из университета. До 30 марта он должен покинуть Россию, въезд в нее бывшему студенту запретили.


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