Тренер погибших рязанских подростков отказался комментировать трагедию в суде. Видео

Телеканал НТВ показал в прямом эфире кадры из зала суда, где арестовали тренера погибших рязанских подростков и водителя «ГАЗели», которые попали в смертельное ДТП на трассе М-5. Программу ЧП показали в понедельник, 27 марта.
Руслан Богданов заявил, что сейчас он не готов ничего комментировать.
«Сейчас не готов вообще ни о чем разговаривать, пояснений никаких не дам. С родственниками я буду разговаривать сам», — сказал мужчина.
Следователи выясняют, почему трансфер детей осуществлялся с нарушениями, а также из-за чего на самом деле произошла авария, в которой погибли трое мальчиков.