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8:34, 28 марта 2017 144
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Тренер погибших рязанских подростков отказался комментировать трагедию в суде. Видео

Тренер погибших рязанских подростков отказался комментировать трагедию в суде. Видео

Телеканал НТВ показал в прямом эфире кадры из зала суда, где арестовали тренера погибших рязанских подростков и водителя «ГАЗели», которые попали в смертельное ДТП на трассе М-5. Программу ЧП показали в понедельник, 27 марта.

Руслан Богданов заявил, что сейчас он не готов ничего комментировать.

«Сейчас не готов вообще ни о чем разговаривать, пояснений никаких не дам. С родственниками я буду разговаривать сам», — сказал мужчина.

Следователи выясняют, почему трансфер детей осуществлялся с нарушениями, а также из-за чего на самом деле произошла авария, в которой погибли трое мальчиков.


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