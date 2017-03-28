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10:25, 28 марта 2017 479

Сотрудники «Рязаньэнерго» выявили хищения электричества на сумму более 115 тысяч рублей

Сотрудники «Рязаньэнерго» выявили хищения электричества на сумму более 115 тысяч рублей

В пятницу, 24 марта, работники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с правоохранительными органами провели в Сасовском районе очередной рейд по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии.

За день энергетики проверили несколько десятков потребителей в населенных пунктах Алешино, Шурмашь, Верхнее Мальцево, Декабристы и Берестянки. В первую очередь участники рейда посетили граждан, которым по заявкам энергосбытовой организации ранее уже отключили электричество за неуплату.

Итогом рейда стали 4 акта о бездоговорном потреблении 41 086 кВт*ч на сумму более 115 тысяч рублей. Самовольные подключения к электросетям ликвидированы, все энерговоры будут привлечены полицией к административной ответственности: им предстоит оплатить штрафы в размере до 10 тысяч рублей. Помимо этого нарушителям будут выставлены счета на оплату незаконно потребленной электроэнергии. Если в течение месяца задолженность не будет погашена, энергетики передадут дела в суд.

«Заинтересованность полиции и энергетиков в раскрытии преступлений, связанных с воровством электричества, мотивирует обе структуры проводить подобные рейды регулярно. Человек должен понимать, что ему придется оплачивать не только украденное электричество, но и солидный штраф от правоохранительных органов», — прокомментировал начальник Сасовских электросетей Сергей Пешнин.

Установив факт энерговоровства, контролеры рассчитывают задолженность

Напомним, установив факт энерговоровства, контролеры рассчитывают задолженность, начиная со дня последней проверки и умножая ее на максимально возможное суточное потребление. Оно, в свою очередь, зависит от допустимой токовой нагрузки провода потребителя. Получившаяся в результате сумма может существенно превышать ту, которую абонент мог заплатить по показаниям счетчика, потребляя электроэнергию законно.

«Филиал „Рязаньэнерго“ организовывает подобные рейды во всех районах области. Хищение электроэнергии не только наносит финансовый вред энергокомпании, но и может быть опасно для жизни самих правонарушителей и их законопослушных соседей. Не говоря уже о том, что самовольное вмешательство в работу сетей может оставить без света весь населенный пункт», — подчеркнул заместитель директора «Рязаньэнерго» по реализации и развитию услуг Владимир Воронков.

Сетевики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).


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