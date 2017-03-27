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11:43, 27 марта 2017 478
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За выходные в Рязанской области задержали 19 пьяных водителей

За выходные в Рязанской области задержали 19 пьяных водителей

За прошедшие выходные, 25-26 марта, в Рязанской области задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Три человека отказались проходить алкотестер, еще четверо сели за руль пьяными повторно.

26 марта на улице Гоголя остановили Renault под управлением 33-летнего мужчины. При проверке документов оказалось, что ранее его неоднократно лишали «прав». Водителя доставили на стационарный пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,075 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет наказание в виде уголовной ответственности. Максимальная санкция по статье 264.1 УК РФ — лишение свободы на два года с лишением „прав“ на три года», — говорится в сообщении.


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