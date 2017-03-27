В центре Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщили в
Полицейские получи информацию, что в квартире в центре Рязани на улице Урицкого организован наркопритон. В рамках специальной операции оперативники задержали 23-летнего молодого человека. В рамках досмотра квартиры полицейские обнаружили в квартире мужчины синтетику. Деятельность наркопритона пресекли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.