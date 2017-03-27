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10:38, 27 марта 2017 599
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В центре Рязани закрыли наркопритон

В центре Рязани закрыли наркопритон

В центре Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские получи информацию, что в квартире в центре Рязани на улице Урицкого организован наркопритон. В рамках специальной операции оперативники задержали 23-летнего молодого человека. В рамках досмотра квартиры полицейские обнаружили в квартире мужчины синтетику. Деятельность наркопритона пресекли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.


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23 минуты назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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