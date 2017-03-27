Рязанцы встретили снежное мартовское утро. Обзор фото из Instagram

В понедельник, 27 марта, рязанцы увидели из окон настоящее зимнее утро. RZN.info представляет обзор фото из Instagram.
Пользователи сети в шутку предположили, что наступило 55 февраля и зима вернулась. Рязанцы поздравили своих подписчиков с «Новым годом» и вспомнили русский фольклор: «Пришел марток — надевай семь порток».
Автолюбители порадовались, что не успели «переобуться», а товарищам на летней резине посоветовали оставить машину около дома.
Напомним, ранее МЧС выпустило
Сюрприз для тех, кто уже переобулся, будте аккуратней. #деньжестянщика#busbus #везем #груз #грузоперевозки #moto #мотоперевозка #мототранспортировка #мото #пассажирскиеперевозки #трансферт #аэропорт #вокзал #праздник #свадьба #корпоратив #экскурсии #МО #Москва #Воскресенск #Коломна #Луховицы #Зарайск #Озеры #Егорьевск #Рязань #Russia | #Lukhovitsy