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9:04, 27 марта 2017 395
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Рязанцы встретили снежное мартовское утро. Обзор фото из Instagram

Рязанцы встретили снежное мартовское утро. Обзор фото из Instagram

В понедельник, 27 марта, рязанцы увидели из окон настоящее зимнее утро. RZN.info представляет обзор фото из Instagram.

Пользователи сети в шутку предположили, что наступило 55 февраля и зима вернулась. Рязанцы поздравили своих подписчиков с «Новым годом» и вспомнили русский фольклор: «Пришел марток — надевай семь порток».

Автолюбители порадовались, что не успели «переобуться», а товарищам на летней резине посоветовали оставить машину около дома.

Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение об ухудшении погоды в Рязанской области.


С новым годом)))) За окном 27ое марта.... #рязань #Рязань #снегвмарте #снег

Публикация от татьяна (@tanickamak)

Радуемся снегу! #рязань #весна #зиманеотпускает #хорошочторезинунепоменял

Публикация от Александр Тёлушкин (@telushkin_a)

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В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

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