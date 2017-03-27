Николай Любимов призвал рязанцев сообщать о некачественном ремонте дорог. Об этом врио губернатора сообщил в эфире «Открытого разговора» на телеканале «
«Если кто-то увидел несоответствие в качестве ремонта, или погодные условия не позволяют его делать, то люди должны сообщать нам: звонить в приемную губернатора, выкладывать обращения на сайт», — завил Любимов.
Также по его словам, в настоящее время главное — починить дороги, которые требуют неотложного ремонта.
«Те, кто делают ремонт должны понимать, что за ними наблюдают: за качеством материалом, за укладкой», — подчеркнул Любимов.
Врио губернатора рассказал, что к 20 апреля все дороги в регионе должны быть отремонтированы.
«К первомайским праздникам все дороги должны быть отремонтированы, чтобы жители с началом дачного сезона могли нормально передвигаться», — сообщил Любимов.
Плановый ремонт дорог в области должен начаться после майских праздников, за которым губернатор пообещал пристально наблюдать.