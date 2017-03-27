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14:32, 27 марта 2017 400
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Любимов призвал рязанцев сообщать о некачественном ремонте дорог

Любимов призвал рязанцев сообщать о некачественном ремонте дорог

Николай Любимов призвал рязанцев сообщать о некачественном ремонте дорог. Об этом врио губернатора сообщил в эфире «Открытого разговора» на телеканале «ТКР» в воскресенье, 27 марта.

«Если кто-то увидел несоответствие в качестве ремонта, или погодные условия не позволяют его делать, то люди должны сообщать нам: звонить в приемную губернатора, выкладывать обращения на сайт», — завил Любимов.

Также по его словам, в настоящее время главное — починить дороги, которые требуют неотложного ремонта.

«Те, кто делают ремонт должны понимать, что за ними наблюдают: за качеством материалом, за укладкой», — подчеркнул Любимов.

Врио губернатора рассказал, что к 20 апреля все дороги в регионе должны быть отремонтированы.

«К первомайским праздникам все дороги должны быть отремонтированы, чтобы жители с началом дачного сезона могли нормально передвигаться», — сообщил Любимов.

Плановый ремонт дорог в области должен начаться после майских праздников, за которым губернатор пообещал пристально наблюдать.


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