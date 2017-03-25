Любимов пожелал работникам культуры Рязани неиссякаемого вдохновения

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работника культуры. Об этом сообщает
«Желаю работникам и ветеранам отрасли неиссякаемого вдохновения и осуществления всех намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра, новых творческих успехов», — сказал врио губернатора Рязанской области.
Как отметил Любимов, в Рязанской области сегодня реализуется ряд крупных проектов, в числе которых создание Музейного центра и центра Солженицына в Рязани, туристического кластера «Рязанский». Ведется последовательная работа по строительству, ремонту и переоснащению домов культуры, клубов, музеев, театров, библиотек, которая обязательно продолжится в дальнейшем. В зоне особого внимания остаются вопросы повышения социального статуса сотрудников отрасли.
2017 год насыщен культурными событиями и юбилейными датами, связанными с выдающимися рязанцами. В этом году отмечается 160-летие со дня рождения Константина Циолковского, 140-летие Алексей Новикова-Прибоя, 125-летие Константина Паустовского, 180-летие Ивана Пожалостина и Сергея Худекова. Рязанский государственный театр драмы празднует 230-летие со дня основания, 80 лет исполняется областному театру для детей и молодежи. Знаменательная дата и у самого региона — 80-летие со дня его образования.
«Уверен, что профессионализм, ответственность, созидательный настрой позволит работникам культуры внести достойный вклад в подготовку и проведение всех праздничных мероприятий. Наша общая задача — сделать все, чтобы Рязанский регион стал еще более привлекательным для туристов, более комфортным для людей, которые в нем живут», — заявил Любимов.