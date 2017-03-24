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12:10, 24 марта 2017 38
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В Рязани зарегистрировали коллекторское агентство

В Рязани зарегистрировали коллекторское агентство

Фото: Pixabay.com

В Рязани зарегистрировали коллекторское агентство. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов России.

Число зарегистрированных коллекторских агентств в России достигло сотни. По словам участников рынка, одними из первых подали документы крупные фирмы, деятельность которых охватывает почти всю страну. Каждую третью фирму зарегистрировали в Москве (38 компаний). Вторым по числу включенных в госреестр стал Санкт-Петербург (семь фирм), а третьим Крым — в Симферополе зарегистрировались сразу шесть коллекторских компаний.

Лидером по числу коллекторов среди округов стал ЦФО (44 компании). Помимо Москвы две коллекторских фирмы зарегистрировали в Подмосковье (Сергиев Посад), две — в Иваново, по одной в Рязани и Твери.

Напомним, с 1 января коллекторской деятельностью могут заниматься только компании, включенные в реестр и отвечающие ряду требований, включая размер активов, страховки, отсутствие сотрудников, имеющих судимость. Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам — до 500 тысяч рублей.


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