В Рязани зарегистрировали коллекторское агентство. Об этом
Число зарегистрированных коллекторских агентств в России достигло сотни. По словам участников рынка, одними из первых подали документы крупные фирмы, деятельность которых охватывает почти всю страну. Каждую третью фирму зарегистрировали в Москве (38 компаний). Вторым по числу включенных в госреестр стал Санкт-Петербург (семь фирм), а третьим Крым — в Симферополе зарегистрировались сразу шесть коллекторских компаний.
Лидером по числу коллекторов среди округов стал ЦФО (44 компании). Помимо Москвы две коллекторских фирмы зарегистрировали в Подмосковье (Сергиев Посад), две — в Иваново, по одной в Рязани и Твери.
Напомним, с 1 января коллекторской деятельностью могут заниматься только компании, включенные в реестр и отвечающие ряду требований, включая размер активов, страховки, отсутствие сотрудников, имеющих судимость. Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам — до 500 тысяч рублей.