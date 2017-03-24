В Рязани подростка-«зацепера» сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «Типичное Рыбное» в пятницу, 24 марта.
Рязанец зацепился за лестницу троллейбуса и проехался по Первомайскому проспекту.
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В Рязани подростка-«зацепера» сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «Типичное Рыбное» в пятницу, 24 марта.
Рязанец зацепился за лестницу троллейбуса и проехался по Первомайскому проспекту.
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О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.