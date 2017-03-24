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16:25, 24 марта 2017 168
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В Рязани подростка-«зацепера» сняли на видео

В Рязани подростка-«зацепера» сняли на видео

В Рязани подростка-«зацепера» сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «Типичное Рыбное» в пятницу, 24 марта.

Рязанец зацепился за лестницу троллейбуса и проехался по Первомайскому проспекту.


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3 дня назад
В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

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