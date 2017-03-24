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16:54, 24 марта 2017 269
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В Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды

В Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды

Фото: Pixabay.com

В Дашково-Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщил сайт администрации города.

Теплоснабжение восстановили в 16:00.

Напомним, утром в пятницу на улице Советской армии около ТЦ «Европа» прорвало теплотрассу. Горячей воды и тепла не было в 116 домах, девяти детсадах и четырех школах.


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