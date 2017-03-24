В Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды

В Дашково-Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом
Теплоснабжение восстановили в 16:00.
Напомним, утром в пятницу на улице Советской армии около ТЦ «Европа»
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Фото: Pixabay.com
В Дашково-Песочне восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом
Теплоснабжение восстановили в 16:00.
Напомним, утром в пятницу на улице Советской армии около ТЦ «Европа»
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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.