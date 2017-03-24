У находящегося в тюрьме рязанца не забрали лицензию на ношение оружия

Находящегося в тюрьме рязанца не лишили лицензии на хранение и ношение оружия. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.
Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной службы (по Ряжскому, Новодеревенскому, Сараевскому, Ухоловскому, Сапожковскому, Кораблинскому, Старожиловскому районам (город Ряжск)) не аннулировали разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия в отношении жителя Александро-Невского района. В настоящее время мужчина по приговору суда отбывает наказание в местах лишения свободы.
Во время проверки установили, что на территории Александро-Невского района с декабря 2016 года фактически не оказывали государственные услуги в сфере оборота оружия. Жителям района приходилось обращаться к сотруднику ЛРР в Ряжске.
Также райпрокурор отметил, что наименование территориального отделения ЛРР содержит ссылку на предыдущее название муниципального района «Новодеревенский». При этом в соответствии с постановлением правительства от 18 июня 2012 года муниципальный район переименован в Александро-Невский.
Руководству отдела ФСВНГ РФ по Рязанской области внесли представление. Кроме того, в Ряжский районный суд направили исковое заявление о прекращении действия у гражданина права на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия.