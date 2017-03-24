Трем рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за торговлю героином

Оперативники получили информацию о том, что в одном из подъездов многоэтажки на Михайловском шоссе распространяют наркотики. Об этом сообщили в
После этого полицейские задержали 60-летнего, 30-летнего рязанцев и 32-летнего жителя Скопинского района.
При личном досмотре у каждого из них были обнаружены самодельные контейнеры с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что каждого из злоумышленников хранил при себе по 3,5 грамма героина.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по частью 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.