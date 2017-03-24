Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:51, 24 марта 2017 237
 0    0

Трем рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за торговлю героином

Трем рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за торговлю героином

Оперативники получили информацию о том, что в одном из подъездов многоэтажки на Михайловском шоссе распространяют наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После этого полицейские задержали 60-летнего, 30-летнего рязанцев и 32-летнего жителя Скопинского района.

При личном досмотре у каждого из них были обнаружены самодельные контейнеры с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что каждого из злоумышленников хранил при себе по 3,5 грамма героина.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по частью 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:54, 24 марта 2017
На пожаре в Сараевском районе погиб пенсионер
9:51, 24 марта 2017
Трем рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за торговлю героином
20:52, 23 марта 2017
В Санкт-Петербурге девушку ранили топором во время квеста
19:16, 23 марта 2017
У «Барса на Есенина» мужчина с ножом напал на женщину — соцсети
19:08, 23 марта 2017
ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 41 330
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 34 084
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
12:02, 12 марта 2017 33 950
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:12, 20 марта 2017 25 690
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 24 868
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум