Рязанцам покажут проект застройки 20 гектаров в Песочне

17 апреля в Рязани пройдет трое публичных слушаний по строительству в районе улицы Зубковой. Постановления главы города об их назначении официально опубликованы в четверг, 23 марта.
Все слушания примет административное здание на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107, кабинет №219). В 18 часов представят проект ООО «Стройэнерго — Оборудование» по использованию под высотки больше 12 этажей двух граничащих участков суммарной площадью 19,2 гектара. В 18:30 начнется обсуждение аналогичной заявки «Северной компании» в отношении двух участков по 0,2 га. На 19 часов запланированы слушания по еще одному обращению ООО «Стройэнерго — Оборудование», которое также хочет построить на 0,2 га торговый центр площадью больше 600 кв. м
Все участки относятся к зоне жилой застройки в 5-12 этажей и выше. Согласно публичной кадастровой карте, они