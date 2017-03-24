«Не дай бог, опять». Врио рязанского губернатора резко раскритиковал палы травы

Врио рязанского губернатора Николай Любимов резко раскритиковал весенние палы травы.
«Надо уже вдавливать в головы людей каждый день, что не надо проводить неконтролируемый пал травы. Опять получим, не дай бог, выгоревшие тысячи гектаров лесов, и виноватых потом не найдешь. Да даже если и найдешь, то не вернешь же то, что сгорело», — заявил он на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.
Политик заметил, что разъяснительной работой будут заниматься местные власти, но журналистам нужно подключиться. «Почему-то в других странах это уже в голову никому не приходит делать, а у нас пока еще думают просто на авось: подожгут — да ладно, потушим», — добавил Любимов.