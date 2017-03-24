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21:50, 24 марта 2017 433
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«Не дай бог, опять». Врио рязанского губернатора резко раскритиковал палы травы

«Не дай бог, опять». Врио рязанского губернатора резко раскритиковал палы травы

Врио рязанского губернатора Николай Любимов резко раскритиковал весенние палы травы.

«Надо уже вдавливать в головы людей каждый день, что не надо проводить неконтролируемый пал травы. Опять получим, не дай бог, выгоревшие тысячи гектаров лесов, и виноватых потом не найдешь. Да даже если и найдешь, то не вернешь же то, что сгорело», — заявил он на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.

Политик заметил, что разъяснительной работой будут заниматься местные власти, но журналистам нужно подключиться. «Почему-то в других странах это уже в голову никому не приходит делать, а у нас пока еще думают просто на авось: подожгут — да ладно, потушим», — добавил Любимов.


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