Любимов назвал критерии оценки местных властей

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал критерии, по которым оценивает руководителей муниципалитетов. На пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта, он назвал основным показателем рождаемость.
Политик рассказал, что обращает внимание на состояние полей: если они вспаханы, значит в районе есть производство, есть работа.
Также он упомянул чистоту в населенных пунктах и вдоль дорог.
Напомним, Любимов на данный момент посетил три района: последовательно Пронский, Рыбновский и Александро-Невский.
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