Активисты ТОС высадят в Рязани вишневые сады

В Рязани высадят вишневые сады. Этим займутся активисты ТОС,
Саженцы для весенней посадки между ТОСами распределили на совещании отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления в среду, 22 марта. Активистам также раздали бланки объявлений для приглашения жителей на субботники и пакеты для сбора мусора.
На совещании обсудили предложения по развитию территорий ТОС частного сектора города. Активисты проведут паспортизацию своих территорий, определят перспективы и оформят Дорожную карту развития ТОС частного сектора.
В апреле для горожан также откроют курсы по ландшафтному дизайну. По вопросу участия в курсах, организации и проведения субботников можно обращаться по телефону: 25-30-85.