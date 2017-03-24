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8:13, 24 марта 2017 404
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Активисты ТОС высадят в Рязани вишневые сады

Активисты ТОС высадят в Рязани вишневые сады

Фото: Pixabay.com

В Рязани высадят вишневые сады. Этим займутся активисты ТОС, сообщает сайт администрации города.

Саженцы для весенней посадки между ТОСами распределили на совещании отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления в среду, 22 марта. Активистам также раздали бланки объявлений для приглашения жителей на субботники и пакеты для сбора мусора.

На совещании обсудили предложения по развитию территорий ТОС частного сектора города. Активисты проведут паспортизацию своих территорий, определят перспективы и оформят Дорожную карту развития ТОС частного сектора.

В апреле для горожан также откроют курсы по ландшафтному дизайну. По вопросу участия в курсах, организации и проведения субботников можно обращаться по телефону: 25-30-85.


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