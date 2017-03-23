В суд передали дело о погибших под Пронском детях-велосипедистах

Полицейские передали в суд
По версии следствия, водитель Chevrolet Cruze, нарушив ПДД, превысил максимально разрешенную скорость и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста и его пассажирку.
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, мальчика доставили в больницу, где врачи не смогли его спасти.
«Составленное следователем обвинительное заключение по данному уголовному делу в марте 2017 года утверждено прокурором, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.