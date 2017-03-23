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18:51, 23 марта 2017 217
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В суд передали дело о погибших под Пронском детях-велосипедистах

В суд передали дело о погибших под Пронском детях-велосипедистах

Полицейские передали в суд дело о погибших детях, которые ехали на велосипеде и попали в ДТП под Пронском 28 мая 2015 года. Их сбила машина на нерегулируемом перекрестке, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, водитель Chevrolet Cruze, нарушив ПДД, превысил максимально разрешенную скорость и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста и его пассажирку.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, мальчика доставили в больницу, где врачи не смогли его спасти.

«Составленное следователем обвинительное заключение по данному уголовному делу в марте 2017 года утверждено прокурором, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.


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