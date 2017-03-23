В Рязанской области разыскивают опасного преступника Мамедова Вусал Низами оглы. 31-летнего уроженца Республики Азербайджан подозревают в убийстве, сообщила
В ходе расследования установлено, что 12 ноября 2016 года Мамедов покинул место жительства в Мурманске, выехав на такси, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 30 лет, рост до 170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, лоб средний прямой, волосы темные средней длины.
Был одет: темная куртка из синтетической ткани, темные брюки, черные ботинки.
Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам следственного управления по Рязанской области: