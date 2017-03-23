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9:29, 23 марта 2017 1 285
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В Рязанской области разыскивают опасного преступника

В Рязанской области разыскивают опасного преступника

В Рязанской области разыскивают опасного преступника Мамедова Вусал Низами оглы. 31-летнего уроженца Республики Азербайджан подозревают в убийстве, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе расследования установлено, что 12 ноября 2016 года Мамедов покинул место жительства в Мурманске, выехав на такси, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост до 170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, лоб средний прямой, волосы темные средней длины.

Был одет: темная куртка из синтетической ткани, темные брюки, черные ботинки.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам следственного управления по Рязанской области: 8 (4912) 28-04-69, 8 (4912) 21-81-69.


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