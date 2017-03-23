В РГАТУ подвели итоги первой региональной программы наставничества в лесной отрасли

В октябре прошлого года Рязанский государственный агротехнологический университет совместно с министерством природопользования Рязанской области и ООО «Ока-Хольц» разработали первую в регионе программу по профориентации, подготовке кадров и трудоустройстве выпускников университета по направлению «Лесное дело» — «Программы наставничества в лесной отрасли».
22 марта в РГАТУ подвели итоги первой программы наставничества в лесной отрасли. Мероприятие проходило в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес».
«Программа наставничества в лесной отрасли» предусматривала организацию и проведение круглых столов с участием студентов и специалистов-практиков лесохозяйственной отрасли, выездные учебные занятия со студентами на базе лесохозяйственных предприятий региона, а также приобретение студентами практических навыков при работе в предприятиях лесного хозяйства Рязанской области.
Заключительным этапом реализации программы наставничества стал конкурс стипендий ООО «Ока-Хольц»
Заключительным этапом реализации программы наставничества стал конкурс стипендий ООО «Ока-Хольц», в котором отбор номинантов велся по таким критериям, как: высокая успеваемость, посещаемость занятий в вузе, а также научно-исследовательская работа. В этот раз студентам была предложена тема «Разработка проекта лесохозяйственных мероприятий на арендованных территориях ООО «Ока-Хольц». Оценивала работы студентов комиссия, в состав которой вошли заместитель министра природопользования Рязанской области Валентина Русакова, директор ООО «Ока-Хольц» Сергей Решетников и начальник лесного отдела Андрей Алексеев, декан технологического факультета агротехнологического университета Олег Черкасов.
Победителями конкурса стали Анна Кривенцева, Яна Баженова и Анна Хренкова, обучающиеся по направлению «Лесное дело». Студенткам были вручены сертификаты на получение ежемесячной стипендии в размере пяти тысяч рублей, остальные участники конкурса награждены единовременной премией.