Школьница из Спас-Клепиков во второй раз победила в международном танцевальном конкурсе

Школьница из Спас-Клепиков победила в международном танцевальном конкурсе. Об этом сообщило издательство «
Ангелина Субботкина заняла первое место в 29-ом конкурсе «Жизнь в движении». Он заочно проходил в марте в Новосибирске. Для участия Ангелина со своей руководительницей Надеждой Агафоновой отправили видео с исполнением русского народного танца «Забавушка».
В прошлом году она победила в этом же конкурсе с цыганским танцем.
«Ангелина занимается танцами с детского сада. Она сразу выделялась из других детей тем, что у неё хорошо развит слух, она чувствует ритм. А ещё очень важно, с каким выражением лица ты выходишь на сцену. Зритель должен получать от твоего номера положительные эмоции. Вот Ангелина, одна из немногих очень улыбчивая, она словно светится изнутри», — рассказала Надежда Агафонова.
Фото издательство «