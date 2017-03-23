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14:58, 23 марта 2017 227
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Школьница из Спас-Клепиков во второй раз победила в международном танцевальном конкурсе

Школьница из Спас-Клепиков во второй раз победила в международном танцевальном конкурсе

Школьница из Спас-Клепиков победила в международном танцевальном конкурсе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Ангелина Субботкина заняла первое место в 29-ом конкурсе «Жизнь в движении». Он заочно проходил в марте в Новосибирске. Для участия Ангелина со своей руководительницей Надеждой Агафоновой отправили видео с исполнением русского народного танца «Забавушка».

В прошлом году она победила в этом же конкурсе с цыганским танцем.

«Ангелина занимается танцами с детского сада. Она сразу выделялась из других детей тем, что у неё хорошо развит слух, она чувствует ритм. А ещё очень важно, с каким выражением лица ты выходишь на сцену. Зритель должен получать от твоего номера положительные эмоции. Вот Ангелина, одна из немногих очень улыбчивая, она словно светится изнутри», — рассказала Надежда Агафонова.

Фото издательство «Пресса»


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Выходной в Рязани. Что показать гостям

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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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