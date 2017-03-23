Рязанские школьники сделали скворечники для городских парков. Фото

Рязанские школьники сделали скворечники для городских парков. В четверг, 23 марта, в ЦПКиО стартовал конкурс «Весну встречаем», посвященный году экологии в России.
25 команд из рязанских школ подготовили помимо скворечников, по два плаката на природно-охранную тематику.
Как рассказала организатор мероприятия Марина Митина, сделанные домики будут переданы управлению благоустройства города для размещения в рязанских парках и скверах.
Все скворечники будут участвовать в пятом интернет-конкурсе, проведут в группе «
Среди конкурсантов будет разыграно две номинации: «Оптимальный вариант» и «Сказочный дворец». Приз зрительских симпатий получит обладатель наибольшего количества «лайков» под фотографией.
Марина Митина отметила, что вторым этапом конкурса будет проведение командами в своих школах мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов и Международному часу Земли.
После представления команд, школьники поучаствовали во флешмобе «Голубая лента».
Они растянули символ акции и ответили на вопрос организаторов «Как сэкономить воду?».