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14:14, 23 марта 2017 528
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Рязанские школьники сделали скворечники для городских парков. Фото

Рязанские школьники сделали скворечники для городских парков. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские школьники сделали скворечники для городских парков. В четверг, 23 марта, в ЦПКиО стартовал конкурс «Весну встречаем», посвященный году экологии в России.

25 команд из рязанских школ подготовили помимо скворечников, по два плаката на природно-охранную тематику.

Как рассказала организатор мероприятия Марина Митина, сделанные домики будут переданы управлению благоустройства города для размещения в рязанских парках и скверах.

Все скворечники будут участвовать в пятом интернет-конкурсе, проведут в группе «Союз охраны птиц России» в соцсети «ВКонтакте».

Среди конкурсантов будет разыграно две номинации: «Оптимальный вариант» и «Сказочный дворец». Приз зрительских симпатий получит обладатель наибольшего количества «лайков» под фотографией.

Марина Митина отметила, что вторым этапом конкурса будет проведение командами в своих школах мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов и Международному часу Земли.

После представления команд, школьники поучаствовали во флешмобе «Голубая лента».

Они растянули символ акции и ответили на вопрос организаторов «Как сэкономить воду?».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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