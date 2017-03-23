Рязанцу продлили условный срок из-за мелкого хулиганства

Рязанцу продлили условный срок из-за мелкого хулиганство, за которое он заплатил штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщила
Согласно части 2 статьи 74 УК РФ, если условно осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое был привлечен к административной ответственности, суд может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
21 марта суд постановил продлить наказание на один месяц и возложить на рязанца дополнительную обязанность в виде увеличения периодичности его регистрации в уголовно-исполнительной инспекции до двух раз в месяц.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.