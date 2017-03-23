Прилетело. Имя победителя «Своей позиции» спустили к зрителям на воздушных шариках

Во вторник, 21 марта, в Рязанском дворце молодежи наградили победителей десятого конкурса школьных лидеров «Своя позиция». Подведение итогов прошло в тематике детективного триллера об иллюзионистах «Иллюзия обмана», говорится в пост-релизе фестиваля.
В одной из трех главных номинациях «Лидер» лучшей стала Татьяна Гуляева из школы №39. Ее имя «свалилось на голову» зрителям на воздушных шариках. Победителем в номинации «Команда» стала сборная «Позитив» из школы №3, в номинации «Система» — ученики школы №14.
В фойе Дворца молодежи перед собравшимися выступил фокусник Олег Мельников. Благодаря его «магии» в кармане ведущего специалиста управления образования Рязани Артура Аквельянова появилось имя Ольги Кудлай из школы №53, которая победила в «Круглом столе». А приз от детского жюри достался Константину Вилкову из лицея №52.
Спецноминацию за победу в «Блиц-идее» взяла команда «Коэффициент полезного действия» из школы №51, а в личном зачете лучшей стала Калинкина Юлия из лицея №4.
Специальный приз за лучшую презентацию стенда об органе ученического самоуправления выиграли «Соколы» из школы №38, лучший ролик о своем лидере сняла команда «LIME» из лицея №4.
Шарик с номером 39-ой школы, организовавшей лучшее досуговое мероприятие, вытянул из корзины случайный зритель. Помимо прочих испытаний, конкурсантам необходимо было также написать репортаж о проведении своего школьного мероприятия. Абсолютными лидерами в этом деле стали участники команды «Лазурит» из школы №60.
Ученица школы №38 Мария Журавлева стала обладателем почетной номинации «Лучший среди нас». Ее выбрали сами лидеры школ-конкурсантов. Кураторы команд также получили благодарности из рук директора Центра детского творчества «Феникс» Ирины Тупицо.