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15:22, 23 марта 2017 237
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Пьяный касимовец угнал «Оку» для поездки к родственникам

Пьяный касимовец угнал «Оку» для поездки к родственникам

Пьяный молодой касимовец угнал «Оку» для поездки к родственникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью горожанин увидел, как незнакомец открыл салон автомобиля «Ока», который стоял возле его дома, и уехал на нем. Мужчина предположил, что машину угнали и обратился в полицию.

Вскоре автоинспекторы заметили «Оку», по описанию похожую на угнанную. За рулем оказался 24-летний пьяный молодой человек, ранее судимый за угон. Он сказал, что хотел поехать в район к родственникам, которых давно не видел.

В отношении задержанного злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль вернули владельцу.


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