Пьяный касимовец угнал «Оку» для поездки к родственникам

Пьяный молодой касимовец угнал «Оку» для поездки к родственникам. Об этом сообщила
Ночью горожанин увидел, как незнакомец открыл салон автомобиля «Ока», который стоял возле его дома, и уехал на нем. Мужчина предположил, что машину угнали и обратился в полицию.
Вскоре автоинспекторы заметили «Оку», по описанию похожую на угнанную. За рулем оказался 24-летний пьяный молодой человек, ранее судимый за угон. Он сказал, что хотел поехать в район к родственникам, которых давно не видел.
В отношении задержанного злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль вернули владельцу.