У 14% рязанцев были поводы и желание подать в суд на банки и страховые компании. Такое исследование распространил Финансовый университет при Правительстве России в четверг, 23 марта.
В марте исследователи опросили жителей 79 крупнейших городов. 9% хотели подать иск к банкирам, 15% — к страховщикам. В основном это плательщики кредитов, владельцы кредитных карт и полисов ОСАГО.
Рязань заняла 31-е место по доле недовольных финансовыми компаниями горожан, расположившись между Тюменью и Сочи. Больше всего недовольных в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (по 21%), замкнула список Пермь (10%).