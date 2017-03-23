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13:16, 23 марта 2017 83
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Каждый седьмой рязанец хотел судиться с банкирами или страховщиками — опрос

Каждый седьмой рязанец хотел судиться с банкирами или страховщиками — опрос

Фото: Pixabay.com

У 14% рязанцев были поводы и желание подать в суд на банки и страховые компании. Такое исследование распространил Финансовый университет при Правительстве России в четверг, 23 марта.

В марте исследователи опросили жителей 79 крупнейших городов. 9% хотели подать иск к банкирам, 15% — к страховщикам. В основном это плательщики кредитов, владельцы кредитных карт и полисов ОСАГО.

Рязань заняла 31-е место по доле недовольных финансовыми компаниями горожан, расположившись между Тюменью и Сочи. Больше всего недовольных в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (по 21%), замкнула список Пермь (10%).


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