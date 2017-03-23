И мотор ревет. В Рыбном горел автомобиль

В среду, 22 марта, в Рыбном горел автомобиль. Огонь повредил моторный отсек, сообщила
Пожар начался в 23:59, никто из людей не пострадал.
На место происшествия выезжали один автомобиль и четверо спасателей. Причину возгорания устанавливают.
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В среду, 22 марта, в Рыбном горел автомобиль. Огонь повредил моторный отсек, сообщила
Пожар начался в 23:59, никто из людей не пострадал.
На место происшествия выезжали один автомобиль и четверо спасателей. Причину возгорания устанавливают.
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