Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:33, 23 марта 2017 87
 0    0

И мотор ревет. В Рыбном горел автомобиль

И мотор ревет. В Рыбном горел автомобиль

В среду, 22 марта, в Рыбном горел автомобиль. Огонь повредил моторный отсек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар начался в 23:59, никто из людей не пострадал.

На место происшествия выезжали один автомобиль и четверо спасателей. Причину возгорания устанавливают.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:33, 23 марта 2017
И мотор ревет. В Рыбном горел автомобиль
8:26, 23 марта 2017
На пожаре в Сараевском районе пострадали люди
18:56, 22 марта 2017
Возле британского парламента неизвестные стреляли по людям и задавили на автомобиле прохожих
18:39, 22 марта 2017
МЧС опубликовало фоторепортаж с пожара в Солотче
17:54, 22 марта 2017
В Рюминском пруду утонула пенсионерка — следователи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 38 819
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 33 515
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 33 008
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 23 803
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 23 826
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум