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13:32, 23 марта 2017 59
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Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей в мире

Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей в мире

В США опубликованы данные по статистике поломок автомобилей различных производителей, которые позволили определить самые надежные машины. Чемпионом стал Lexus, пишет «Экономика сегдня».

На втором месте — Toyota, на третьем — Buick. В десятке также оказались Audi, Kia, Mazda, Hyundai, Infiniti, BMW и Honda.

Если говорить о моделях, то на первую строчку рейтинга попал автомобиль Toyota Prius. Вторым стал Lexus CT 200h, а третьим — Infiniti Q70. Кроме них в десятку попали Audi Q3, Lexus GX (второе поколение), Lexus GS (четвертое поколение), Mercedes-Benz GLC, Chevrolet Cruze (второе поколение), Audi Q7 (второе поколение) и Toyota 4 Runner (пятое поколение).


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Выходной в Рязани. Что показать гостям

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