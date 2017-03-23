Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей в мире

В США опубликованы данные по статистике поломок автомобилей различных производителей, которые позволили определить самые надежные машины. Чемпионом стал Lexus, пишет «
На втором месте — Toyota, на третьем — Buick. В десятке также оказались Audi, Kia, Mazda, Hyundai, Infiniti, BMW и Honda.
Если говорить о моделях, то на первую строчку рейтинга попал автомобиль Toyota Prius. Вторым стал Lexus CT 200h, а третьим — Infiniti Q70. Кроме них в десятку попали Audi Q3, Lexus GX (второе поколение), Lexus GS (четвертое поколение), Mercedes-Benz GLC, Chevrolet Cruze (второе поколение), Audi Q7 (второе поколение) и Toyota 4 Runner (пятое поколение).