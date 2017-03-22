В Сапожковском районе перекрыли три подтопленных моста

В среду, 22 марта, в Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководных мостов вблизи деревни Красная Яблонька, деревни Ширино и Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района. Об этом сообщила
Уровень воды над полотном мостов составляет 65, 50 и 60 сантиметров соответственно.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована силами местной администрации. Медицинское обслуживание населения осуществляется ГБУ РО „Сапожковская ЦРБ“», — говорится в сообщении.
Объездные пути отсутствуют, организована лодочная переправа через реку.