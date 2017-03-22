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10:54, 22 марта 2017 207
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В Сапожковском районе перекрыли три подтопленных моста

В Сапожковском районе перекрыли три подтопленных моста

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 22 марта, в Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководных мостов вблизи деревни Красная Яблонька, деревни Ширино и Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды над полотном мостов составляет 65, 50 и 60 сантиметров соответственно.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована силами местной администрации. Медицинское обслуживание населения осуществляется ГБУ РО „Сапожковская ЦРБ“», — говорится в сообщении.

Объездные пути отсутствуют, организована лодочная переправа через реку.


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