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18:19, 22 марта 2017 439
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Рязанцы смогут изменить названия остановок общественного транспорта

Рязанцы смогут изменить названия остановок общественного транспорта

Рязанцы смогут изменить названия остановок общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Для того, чтобы рассматривать предложения об изменении названий остановок, создали рабочую группу. Ее первое заседание прошло во вторник, 21 марта.

Председатель рабочей группы Андрей Каплинский рассказал, что от рязанцев, юридических лиц, общественных объединений и коммерческих организаций в администрацию города поступают заявления о переименовании остановок.

По словам рабочей группы, при изменении названий необходимо опираться на общественное мнение. Опросы граждан помогут принять решения, которые учтут позиции всех заинтересованных сторон.

На заседании рассмотрели некоторые предложения горожан о переименовании.


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