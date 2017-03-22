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10:22, 22 марта 2017 799
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Комиссия по слушаниям одобрила строительство 25-этажки рядом с храмом в Песочне

Комиссия по слушаниям одобрила строительство 25-этажки рядом с храмом в Песочне

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить гражданину Пластунову использовать участок в Песочне под жилой дом выше 12 этажей и почти в шесть раз уплотнить застройку территории. Заключения официально опубликованы в среду, 22 марта.

Речь идет о 8 454 квадратных метрах рядом с Крестовоздвиженской церковью и строящимся храмом Василия Рязанского на улице Бугровка. Участок относится к зоне застройки 5-12-этажными домами, запрашиваемый вид — условно разрешенный для него. Максимальную плотность застройки планируют увеличить с 8 500 до 49 120 квадратных метров на гектар.

Как отмечал на слушаниях 3 марта архитектор, под 325-квартирным домом рассчитывают сделать паркинг на 182 машины.

43 из 45 участников слушаний поддержали проект. Также комиссия получила 217 подписей в поддержку строительства.


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