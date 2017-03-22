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14:58, 22 марта 2017 254
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Чашка чая в день может спасти от старческого слабоумия — ученые

Чашка чая в день может спасти от старческого слабоумия — ученые

Фото: Pixabay.com

Чашка чая в день может спасти от старческого слабоумия. Исследования провели сингапурские ученые, передает ТАСС.

По их словам, важно ежедневно пить около 200 миллилитров любого листового чая без молока и сахара. Не рекомендуется употреблять чай в пакетиках.

Ученые около семи лет исследовали тысячу пациентов. Регулярное употребление чая снизило риск возникновения когнитивных нарушений на 61 процент. Кроме того, у пациентов на 86 процентов снизился риск появления болезни Альцгеймера.

Несмотря на того, что ученые исследовали только сингапурских китайцев, по мнению специалистов, версия о такой реакции организма на чай распространяется на представителей других национальностей.


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