Чашка чая в день может спасти от старческого слабоумия. Исследования провели сингапурские ученые, передает
По их словам, важно ежедневно пить около 200 миллилитров любого листового чая без молока и сахара. Не рекомендуется употреблять чай в пакетиках.
Ученые около семи лет исследовали тысячу пациентов. Регулярное употребление чая снизило риск возникновения когнитивных нарушений на 61 процент. Кроме того, у пациентов на 86 процентов снизился риск появления болезни Альцгеймера.
Несмотря на того, что ученые исследовали только сингапурских китайцев, по мнению специалистов, версия о такой реакции организма на чай распространяется на представителей других национальностей.