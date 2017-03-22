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10:03, 22 марта 2017 81

Автосалон «Регион 62» покажет рязанцам новый Hyundai Solaris

Автосалон «Регион 62» покажет рязанцам новый Hyundai Solaris

В субботу, 25 марта, в 12:00 автосалон «Регион 62» покажет рязанцам новый автомобиль Hyundai Solaris. Мероприятие пройдет в формате семейного праздника.

«Наши гости смогут почувствовать себя членами большой и дружной семьи Hyundai. Уютная и теплая атмосфера, подарки, фуршет, развлекательная программа для детей — мы сможем позаботиться о каждом клиенте!» — отметили организаторы.

В рамках старта продаж все желающие смогут пройти тест-драйв на Hyundai Solaris. Также в этот день будут действовать выгодные предложения на покупку нового авто. Кроме того, предыдущая модель Hyundai Solaris года будет продаваться по очень выгодной цене.

Кроме знакомства с новой моделью гостей ждут: химическое шоу «Чемодан чудес», фотобудка, аквагрим, выступление известного певца Дмитрия Маштакова, танцевальный коллектив Therockers.

«Приходите семьями, берите своих друзей. Проведите выходной день в дружеской и интересной атмосфере!» — отметили в компании.

Презентация нового Hyundai Solaris пройдет 25 марта в 12:00 в автосалоне «Регион 62» на Куйбышевском шоссе, 51. Предварительная запись на тест-драйв по телефону: +7 (4912) 77 77 62.


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