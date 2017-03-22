Автосалон «Регион 62» покажет рязанцам новый Hyundai Solaris

В субботу, 25 марта, в 12:00 автосалон «
«Наши гости смогут почувствовать себя членами большой и дружной семьи Hyundai. Уютная и теплая атмосфера, подарки, фуршет, развлекательная программа для детей — мы сможем позаботиться о каждом клиенте!» — отметили организаторы.
В рамках старта продаж все желающие смогут пройти тест-драйв на Hyundai Solaris. Также в этот день будут действовать выгодные предложения на покупку нового авто. Кроме того, предыдущая модель Hyundai Solaris года будет продаваться по очень выгодной цене.
Кроме знакомства с новой моделью гостей ждут: химическое шоу «Чемодан чудес», фотобудка, аквагрим, выступление известного певца Дмитрия Маштакова, танцевальный коллектив Therockers.
«Приходите семьями, берите своих друзей. Проведите выходной день в дружеской и интересной атмосфере!» — отметили в компании.
Презентация нового