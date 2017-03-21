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15:04, 21 марта 2017 279

В РГАТУ прошла олимпиада по информатике

В РГАТУ прошла олимпиада по информатике

В субботу, 18 марта, в РГАТУ прошла практическая олимпиада по информатике для учащихся 9-11-х классов.

В этот день учащиеся из 15 средних школ региона в течение трех часов выполняли задания с разной степенью сложности с использованием персонального компьютера и пакета прикладных программ «Microsoft Office».

Всего в практической олимпиаде приняли участие более 100 школьников. Участники олимпиады справились с большей частью предложенных задач.

Подведение итогов и награждение победителей олимпиад по теоретической и практической информатике состоится 8 апреля в рязанском агроуниверситете.


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