В РГАТУ прошла олимпиада по информатике

В субботу, 18 марта, в РГАТУ прошла практическая олимпиада по информатике для учащихся 9-11-х классов.
В этот день учащиеся из 15 средних школ региона в течение трех часов выполняли задания с разной степенью сложности с использованием персонального компьютера и пакета прикладных программ «Microsoft Office».
Всего в практической олимпиаде приняли участие более 100 школьников. Участники олимпиады справились с большей частью предложенных задач.
Подведение итогов и награждение победителей олимпиад по теоретической и практической информатике состоится 8 апреля в рязанском агроуниверситете.