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10:20, 21 марта 2017 402
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У скопинца изъяли более килограмма марихуаны

У скопинца изъяли более килограмма марихуаны

У скопинца изъяли более килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

52-летний житель села Новые Кельцы хранил вещество у себя дома. Об этом полицейские узнали от этом от односельчан.

Сотрудники осмотрели жилье мужчины и обнаружили там тайник с высушенными фрагментами растений.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Полиция попросила рязанцев, которым известно что-либо о торговле или употреблении наркотиков, сообщить информацию по номерам: (4912) 27-08-60 (дежурная часть УМВД России по Рязанской области) или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД — (4912) 29-72-20 или по телефону — 02 (102 для мобильных операторов).

По каждому сообщению будет проведена проверка.


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