У скопинца изъяли более килограмма марихуаны. Об этом сообщила
52-летний житель села Новые Кельцы хранил вещество у себя дома. Об этом полицейские узнали от этом от односельчан.
Сотрудники осмотрели жилье мужчины и обнаружили там тайник с высушенными фрагментами растений.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.
Полиция попросила рязанцев, которым известно что-либо о торговле или употреблении наркотиков, сообщить информацию по номерам: (4912) 27-08-60 (дежурная часть УМВД России по Рязанской области) или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД — (4912) 29-72-20 или по телефону — 02 (102 для мобильных операторов).
По каждому сообщению будет проведена проверка.