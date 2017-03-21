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12:20, 21 марта 2017 237
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Три важных шага. Спецпроект «Загородное жилье» рассказал рязанцам о геополитике на земельном участке

Три важных шага. Спецпроект «Загородное жилье» рассказал рязанцам о геополитике на земельном участке

Спецпроект RZN.info «Загородное жилье» рассказал рязанцам о геополитике на земельном участке.

Перед тем, как на стройплощадке начнутся работы по строительству фундамента, собственнику загородной недвижимости нужно сделать три важнейших шага: заказать геологическую экспертизу участка, провести на нем геодезическое исследование и после завершения этих работ подготовить проект дома.

От того, насколько качественно будут проведены все необходимые изыскания, зависит такой немаловажный показатель, как надежность будущего жилища.

О том, на какие моменты следует обратить внимание при подготовке проекта будущего дома, читайте в нашей публикации.


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