Три важных шага. Спецпроект «Загородное жилье» рассказал рязанцам о геополитике на земельном участке

Спецпроект RZN.info «Загородное жилье» рассказал рязанцам о геополитике на земельном участке.
Перед тем, как на стройплощадке начнутся работы по строительству фундамента, собственнику загородной недвижимости нужно сделать три важнейших шага: заказать геологическую экспертизу участка, провести на нем геодезическое исследование и после завершения этих работ подготовить проект дома.
От того, насколько качественно будут проведены все необходимые изыскания, зависит такой немаловажный показатель, как надежность будущего жилища.
О том, на какие моменты следует обратить внимание при подготовке проекта будущего дома, читайте в нашей публикации.