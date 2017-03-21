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11:26, 21 марта 2017 514

Студенты РГАТУ победили в студенческом фестивале творчества «Калейдоскоп». Фото

Студенты РГАТУ победили в студенческом фестивале творчества «Калейдоскоп». Фото

В субботу, 18 марта, на сцене Рязанского государственного областного театра кукол прошел первый открытый студенческий фестиваль творчества «Калейдоскоп». В мероприятии поучаствовали студенты агроуниверситета.

Студенческий творческий коллектив РГАТУ представил свои номера семи жанрах:

  • инструментальное исполнение (Станислав Белявский, Иван Мальгин);
  • эстрадный вокал (Саулина Кристина, Алина Синякина, Екатерина Боженова, Сергей Симбирцев, Екатерина и Дарья Зброжик, Анна Попкова, Никита Жбанов);
  • академический вокал (Никита Жбанов);
  • народный вокал (Анастасия Кананина);
  • хореография, народный танец (Анастасия Матвеева);
  • хореография, эстрадный танец (Танцевальный коллектив «Танцевальный магазин»);
  • художественное слово (Иван Мальгин, Демин Алексей).

Сразу в трех номинациях победу одержали Иван Мальгин с композицией Сергея Прокофьева «Навождение» в инструментальном исполнении (фортепиано), Никита Жбанов с песней на французском языке «Passione» в номинации «Вокал (академический)» и танцевальный коллектив «Танцевальный Магазин» с эстрадной хореографической зарисовкой «Обмануть всех».

Вторые места в «Народном вокале» и «Народной хореографии» так же заняли студенты агроуниверситета: Анастасия Кананина (с песней «Не бушуйте ветры буйные») и Анастасия Матвеева (с танцем «Show Belly dance»). Специальным призом был удостоен дуэт Никиты Жбанова и Екатерины Боженовой с песней «Say something».


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