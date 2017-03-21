Студенты РГАТУ победили в студенческом фестивале творчества «Калейдоскоп». Фото

В субботу, 18 марта, на сцене
Студенческий творческий коллектив РГАТУ представил свои номера семи жанрах:
- инструментальное исполнение (Станислав Белявский, Иван Мальгин);
- эстрадный вокал (Саулина Кристина, Алина Синякина, Екатерина Боженова, Сергей Симбирцев, Екатерина и Дарья Зброжик, Анна Попкова, Никита Жбанов);
- академический вокал (Никита Жбанов);
- народный вокал (Анастасия Кананина);
- хореография, народный танец (Анастасия Матвеева);
- хореография, эстрадный танец (Танцевальный коллектив «Танцевальный магазин»);
- художественное слово (Иван Мальгин, Демин Алексей).
Сразу в трех номинациях победу одержали Иван Мальгин с композицией Сергея Прокофьева «Навождение» в инструментальном исполнении (фортепиано), Никита Жбанов с песней на французском языке «Passione» в номинации «Вокал (академический)» и танцевальный коллектив «Танцевальный Магазин» с эстрадной хореографической зарисовкой «Обмануть всех».
Вторые места в «Народном вокале» и «Народной хореографии» так же заняли студенты агроуниверситета: Анастасия Кананина (с песней «Не бушуйте ветры буйные») и Анастасия Матвеева (с танцем «Show Belly dance»). Специальным призом был удостоен дуэт Никиты Жбанова и Екатерины Боженовой с песней «Say something».