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17:04, 21 марта 2017 250
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Сбербанк введет комиссию за снятие наличных с карт Visa других банков

Сбербанк введет комиссию за снятие наличных с карт Visa других банков

Сбербанк введет комиссию за снятие наличных с карт Visa, выпущенных другими банками. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что международная платежная система Visa предоставила 22 февраля 2017 года банкам-эквайерам возможность выбора между разными принципами ценообразования за выдачу наличных в банкоматах.

«Это разрешение банкам устанавливать комиссию за снятие в своих банкоматах чужими клиентами наличности. Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что сейчас такая возможность появилась», — сказал Греф.

«Будьте клиентами Сбербанка, чтобы не платить плату», — добавил он.

Комиссию за снятие денег будет брать банк, где карту выпустили, а потом рассчитывается с банком, в котором происходило снятие наличных.


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