Сбербанк введет комиссию за снятие наличных с карт Visa других банков

Сбербанк введет комиссию за снятие наличных с карт Visa, выпущенных другими банками. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает «
Ранее стало известно, что международная платежная система Visa предоставила 22 февраля 2017 года банкам-эквайерам возможность выбора между разными принципами ценообразования за выдачу наличных в банкоматах.
«Это разрешение банкам устанавливать комиссию за снятие в своих банкоматах чужими клиентами наличности. Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что сейчас такая возможность появилась», — сказал Греф.
«Будьте клиентами Сбербанка, чтобы не платить плату», — добавил он.
Комиссию за снятие денег будет брать банк, где карту выпустили, а потом рассчитывается с банком, в котором происходило снятие наличных.