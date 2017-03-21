Рязань спустя полгода утвердила расширение дорог в Канищеве

Администрация Рязани утвердила проект планировки дорог в районе улиц Космонавтов, Промышленной, Семчинской, Дорожной, Интернациональной, Станкозаводской и гаражного кооператива «Заполярник-1». Постановление официально опубликовано во вторник, 21 марта. Согласно ему, документацию доработали после публичных слушаний.
Слушания прошли в августе 2016 года. Представленный на них проект предусматривал продление улицы Бирюзова, расширение улиц Космонавтов и Промышленной до шести полос, Интернациональной, Бирюзова и Дорожной — до четырех с укладкой асфальта на последней.
Все 52 участника слушаний не согласились с проектом, так как он затрагивает их участки и жилые дома. Также комиссия получила 51 подпись против реконструкции Дорожной улицы.
Как именно доработали проект, в постановлении не указано.