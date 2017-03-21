Россия договорилась расплатиться с последним долгом СССР. Сумму в 125 миллионов долларов перечислят Боснии и Герцеговине, передает
Замминистра финансов России Сергей Строчак сообщил, что долг выплатят в течение 45 дней. Россия и Босния и Герцеговина подписали межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего Советского Союза.
«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу», — рассказал Строчак.
Босния и Герцеговина осталась последней страной, перед которой у бывшего СССР остался долг. Хорватии, Сербии, Черногории, Словении и Македонии выплатили деньги в период с 2011 по 2016 года.