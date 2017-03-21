Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни россиян

В России есть все возможности, чтобы к 2025 году продолжительность жизни выросла до 76 лет, сказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию, передает
Как отметил президент, в России средняя продолжительность жизни выросла на 6,5 лет — до 71,87 года в 2016 году. Также наблюдается заметное снижение материнской и младенческой смертности, кроме того, широкое развитие получила высокотехнологичная помощь (ВМП). В 2005 году такую помощь получили только 60 тысяч человек, в 2016 году — уже 963,1 тысячи.
«Число учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, выросло более чем в 10 раз: с 90 до 932 учреждений. Мы, безусловно, должны и дальше идти вперед. Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет», — сказал Путин.