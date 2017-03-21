Неизвестный дизайнер представил концепцию современной «копейки». Видео

В интернете появился ролик с возможным дизайном возрожденной «копейки». Авторы создали внешний облик с учетом старой концепции культового седана, передает
Также в образе использовали стилистические черты от Ford Mustang и Chevrolet Camaro. От первой модели взят дизайн решетки радиатора и капота, от второй — характерный контур фонарей.
ВАЗ-2101 стал первой моделью Волжского автомобильного завода. Заднеприводный седан, ставший адаптированной версией итальянского Fiat 124, выпускался с 1970 по 1988 год. За время производства было собрано 4,85 миллиона ВАЗ-2101, а сама модель легла в основу «классического» семейства «АвтоВАЗа».