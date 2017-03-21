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9:37, 21 марта 2017 220
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Неизвестный дизайнер представил концепцию современной «копейки». Видео

Неизвестный дизайнер представил концепцию современной «копейки». Видео

В интернете появился ролик с возможным дизайном возрожденной «копейки». Авторы создали внешний облик с учетом старой концепции культового седана, передает Life.

Также в образе использовали стилистические черты от Ford Mustang и Chevrolet Camaro. От первой модели взят дизайн решетки радиатора и капота, от второй — характерный контур фонарей.

ВАЗ-2101 стал первой моделью Волжского автомобильного завода. Заднеприводный седан, ставший адаптированной версией итальянского Fiat 124, выпускался с 1970 по 1988 год. За время производства было собрано 4,85 миллиона ВАЗ-2101, а сама модель легла в основу «классического» семейства «АвтоВАЗа».


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