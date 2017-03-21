Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:41, 21 марта 2017 947
 0    0

Ведущая нового «Ревизорро» проверит квартиры россиян

Ведущая нового «Ревизорро» проверит квартиры россиян

Настасья Самбурская станет ведущей «квартирного Ревизорро» на «Пятнице». Девушка проведет инспекцию в квартирах россиян, говорится в пресс-релизе телеканала.

Ранее ведущие «Пятницы» проверяли гостиницы, рестораны, магазин, рынки и боролись за повышение качества обслуживания. Новый проект «Генеральная уборка» вторгнется в личное пространство обычных россиян, чтобы навести порядок в их квартирах и жизнях.

Помимо Самбурской ведущей станет Юлия Минаковская. Девушки расскажут, как сделать уборку дома быстро и качественно.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «СМИ»
13:41, 21 марта 2017
Ведущая нового «Ревизорро» проверит квартиры россиян
10:43, 10 февраля 2017
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
21:42, 9 февраля 2017
Wikipedia признала Daily Mail «ненадежным» источником
14:07, 9 февраля 2017
Рязанская газета «Дом.Строй» больше не будет выходить на бумаге 1
15:21, 7 февраля 2017
Директор «Рязаньэнерго» наградил журналистов районных газет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 56 179
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 3
14:59, 7 марта 2017 41 562
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 5
17:05, 19 марта 2017 34 895
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 32 754
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 29 270
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
Все новости
Форум