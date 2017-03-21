Ведущая нового «Ревизорро» проверит квартиры россиян

Настасья Самбурская станет ведущей «квартирного Ревизорро» на «Пятнице». Девушка проведет инспекцию в квартирах россиян, говорится в пресс-релизе телеканала.
Ранее ведущие «Пятницы» проверяли гостиницы, рестораны, магазин, рынки и боролись за повышение качества обслуживания. Новый проект «Генеральная уборка» вторгнется в личное пространство обычных россиян, чтобы навести порядок в их квартирах и жизнях.
Помимо Самбурской ведущей станет Юлия Минаковская. Девушки расскажут, как сделать уборку дома быстро и качественно.